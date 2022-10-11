Водителям объяснили, когда им грозит штраф за штраф Юрист Рыжкова: за неуплату штрафа за нарушение ПДД может последовать новый штраф

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует оплачивать вовремя. В противном случае сумма штрафа будет увеличена в два раза, а также могут последовать административный арест или обязательные работы. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала адвокат Евгения Рыжкова.

Она также предупредила, что если штраф за нарушение ПДД был оплачен, но дополнительный штраф все же пришел, следует обратиться в суд с подтверждением оплаты и сведениями, подтверждающими возможность оплатить штраф (сведения о доходах, справка о размере зарплаты, 2НДФЛ).

По словам адвоката, официальным сроком уплаты штрафа за нарушение ПДД считаются 60 дней с моменты вступления в силу соответствующего постановления. Также в течение 10 дней можно обжаловать постановление о штрафе в случае несогласия.

Ранее стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Автоматические комплексы должны зафиксировать автомобиль в районе пункта техобслуживания (ТО), в противном случае речь может идти о фиктивной документации и аннулировании диагностической карты. Как сообщили в МВД, с начала года аннулировано более 25 тысяч карт.