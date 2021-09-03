Водителям назвали новый штраф, который станет выписываться автоматически

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК, как президент Владимир Путин отреагировал на сообщение об отсутствии денег на строительство новых городов в России.

Шойгу рассказал. что на совещании у президента, где обсуждались серьёзные макроэкономические проекты, один из участников сказал, что на это нет денег. На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет,...