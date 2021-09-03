Водителям назвали новый штраф, который станет выписываться автоматически

Возможно, в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, при помощи фото- и видеофиксации, предположил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
По словам Миронова, традиционно в подобном случае
Учитывая, что при фото- и видеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придёт именно штраф, оплатить который можно будет со скидкой 50 процентов, — сказал эксперт.
Анатолий Миронов подчеркнул, что ведение новых правил предусмотрено во всех субъектах РФ, поэтому внимательно выполнять требования ПДД необходимо на всей территории страны.
Ранее стало известно, что в России введут штрафы за нештатные колонки в автомобилях.