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Водителям назвали новый штраф, который станет выписываться автоматически

01:54, 06 сентября 2021
Водителям назвали новый штраф, который станет выписываться автоматически Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Возможно, в ближайшее время наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически, при помощи фото- и видеофиксации, предположил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам Миронова, традиционно в подобном случае выносится предупреждение или назначается штраф в размере 500 рублей.

Учитывая, что при фото- и видеофиксации такое административное наказание, как предупреждение, невозможно, владельцу транспортного средства придёт именно штраф, оплатить который можно будет со скидкой 50 процентов, — сказал эксперт.

Анатолий Миронов подчеркнул, что ведение новых правил предусмотрено во всех субъектах РФ, поэтому внимательно выполнять требования ПДД необходимо на всей территории страны.

Ранее стало известно, что в России введут штрафы за нештатные колонки в автомобилях.

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