ГИБДД хочет использовать видеокамеры, снимающие водителей, которые используют сотовый телефон за рулём.
На камеры установят специальный софт на основе нейросети. Сейчас проводится тестирование новой системы. Затем её планируют установить в видеокамеры на столичных автодорогах,
Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нём алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счёт мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме, — привели слова замначальника ГИБДД России Александра Быкова в издании.
Уточняется, что в случае фиксирования нарушения штрафы будут приходить на почту владельцу автомобиля. Если за рулём находился не владелец автомобиля, то он сможет обжаловать штраф.
Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные суды начали тестирование систем распознавания речи и лиц. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отметила, что в будущем планируется начать использовать систему биометрических данных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен