https://static.news.ru/photo/83808e02-6cc7-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГИБДД хочет использовать видеокамеры, снимающие водителей, которые используют сотовый телефон за рулём.

На камеры установят специальный софт на основе нейросети. Сейчас проводится тестирование новой системы. Затем её планируют установить в видеокамеры на столичных автодорогах, отмечает «Коммерсант».

Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нём алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счёт мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме, — привели слова замначальника ГИБДД России Александра Быкова в издании.

Уточняется, что в случае фиксирования нарушения штрафы будут приходить на почту владельцу автомобиля. Если за рулём находился не владелец автомобиля, то он сможет обжаловать штраф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что столичные суды начали тестирование систем распознавания речи и лиц. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отметила, что в будущем планируется начать использовать систему биометрических данных.