https://static.news.ru/photo/e4d57270-d943-11e9-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/spb_today

Водители двух BMW не поделили Кольцевую автодорогу Петербурга. Словесный конфликт перерос в драку. Очевидец инцидента выложил видео в один из пабликов социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло вечером 16 сентября. Два владельца машин, не поделив дорогу, перегородили проезжую часть, чтобы выяснить, кто из них прав.

В 19:55 на КАДе, не доезжая до завода Hyundai, произошёл серьёзный конфликт между водителями BMW. В результате разборок пострадали и очевидцы, — сообщает автор видео.

По словам девушки, которая выложила ролик, из Х6 выбежали трое мужчин и начали избивать владельца Х7.

В результате потасовки водителю BMW надкусили ухо и сильно повредили бровь, — рассказывает очевидец.

Девушка также добавила, что мужчины могли быть пьяны. После потасовки с водителем зачинщики драки принялись за случайных очевидцев.

Когда я начала снимать видео, ко мне подошёл водитель Х6 и попросил убрать телефон. После этого человек в кофте начал ногой бить автомобиль Lada, который ехал впереди нас, повредив дверь машины. Пострадала и наша машина: один из участников драки разбил нам лобовое стекло, — заключила автор видео.

По данным СМИ, конфликт произошёл из-за неудачного перестроения. Пострадавший из Х7 обратился в полицию. По данным «Фонтанки», сотрудники правопорядка проводят проверку инцидента.

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