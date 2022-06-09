Во время посадки в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 737-8ME авиакомпании «Nordwind Airlines»

При совершении посадки в аэропорту Сочи у самолета Boeing 737 загорелось левое шасси, сообщает «Интерфакс». В агентстве уточнили, что на борту лайнера российского авиаперевозчика Nordwind, совершавшего перелет из Казани, находилось порядка 200 человек. Пилотам удалось совершить посадку, несмотря на горящее шасси.

Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси. Самолет сел, — сказано в сообщении.

Позже в РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов «Аэродинамика» уточнили, что пожар потушили сотрудники служб аэропорта. Также в агентстве добавили, что на борту находился 191 человек.

18 марта в аэропорту Сочи перед вылетом загорелся пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Инцидент произошёл во время противообледенительной обработки воздушного судна. Лайнер готовился вылететь в Оренбург.