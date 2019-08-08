https://static.news.ru/photo/0957948e-b9d2-11e9-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Как рассказала эксперт ВНИИ труда Надежда Дмитриева, у не уходящих в отпуск людей может снижаться эффективность на работе.

Очень вредно для здоровья не уходить в отпуск. Человек устает от работы, снижается производительность труда, изменяются психофизиологические факторы. Поэтому отдых и смена обстановки необходимы. Для того, чтобы поддерживать максимальную эффективность на рабочем месте, отпуск лучше брать дважды в год, разбивая на части, одна из которых должна быть не менее 14 дней, — цитирует Дмитриеву пресс-служба института в сообщении News.ru.

Она добавила, что отпуск предоставляется в сроки согласно утвержденному графику, который обычно составляется в конце уходящего года. При необходимости отпуск можно перенести, но это вопрос договоренностей сотрудника и работодателя.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение, в котором предложил увеличить число дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 31.