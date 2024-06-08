«Во-первых, это красиво»: военкор показал, как «Мальва» разрушает мосты Военкор Коц показал, как САУ «Мальва» разрушает переправы под Харьковом

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа самоходной артиллерийской установки «Мальва». По его словам, САУ используют для разрушения переправ на Харьковском направлении.

САУ «Мальва» снайперски разрушает мосты. Во-первых, это красиво. Новейшая российская колесная самоходная артустановка бьет по переправам на Харьковском направлении, — написал Коц.

Ранее в Сети появилось видео применения новейшей 152-мм самоходной артиллерийской установки ВС России 2С43 «Мальва». По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», она поддерживала наступление российских военных в Харьковской области. Как уточнили авторы канала, «Мальва» автоматизирована и может вести огонь в режиме огневого налета. Также она может наносить удары тактическими ядерными снарядами.

Также Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи Су-34 в зоне ответственности группировки войск «Восток» наносят удары по Вооруженным силами Украины. Ведомство уточнило, что летчики применяли фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.