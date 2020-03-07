Во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 949, подскочив в полтора раза. Об этом
На данный момент в стране подтверждено 949 случаев заражения коронавирусом, — заявил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.
Он добавил, что за последние 24 часа было выявлено 336 новых случаев заражения. При этом число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, или от спровоцированного им ухудшения других патологий составляет 16 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Франции предстоит столкнуться c эпидемией коронавируса, поэтому медикам необходимо предпринять действия для эффективного противодействия заболеванию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен