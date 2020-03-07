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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» намерен с 8 марта ограничить перелёты между Москвой и Тегераном. Число рейсов будет сокращено до одного в неделю.

«Аэрофлот» с 8 марта сократит частоту полётов по маршруту Шереметьево — Тегеран — Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям, — сообщили представители компании. Ранее авиакомпания...