В ОП рассказали, как удержать поток туристов в России после открытия границ

https://static.news.ru/photo/bf1ccf3c-406d-11eb-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В текущем году произошёл рывок внутреннего туризма, связанный с закрытием границ из-за пандемии. Однако после отмены ограничений конкуренция на рынке возрастёт. Поддержать интерес российских путешественников к родным краям поможет создание новых корпораций на туристическом рынке и реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.

При этом специалист отметил, что развитие туризма внутри страны произошло благодаря эффективной работе не только органов власти, но и предпринимательского сообщества, а также общественных деятелей, проживающих в регионах России и «болеют» за родной край. В частности, речь идёт о краеведах и экскурсоводах, которые проводят бесплатные экскурсии по своим городам и теперь получили возможность показывать красоты местности приезжим из других субъектов страны. Как социальные предприниматели они стали готовить новые туристические продукты, отмечает Максимов.

Благодаря взаимодействию социального предпринимательства и общественной деятельности о многих точках на карте России стало слышно, их начали замечать. Однако для оживления внутреннего туризма необходимы новые механизмы поддержки. В частности, сегодня появился кэшбек, о котором упомянул президент на пресс-конференции, а также внутренние чартеры. Мы же в Общественной палате принимаем все усилия для того, чтобы внутренний туризм также позволяли развивать проекты «Живое наследие» и «Узнай Россию», — заявил Максимов.

Ранее президент Владимир Путин в рамках пресс-конференции напомнил о важности развития внутреннего туризма и сообщил, что для возврата денег при поездках внутри страны по программе кешбэка предусмотрено 15 миллиардов рублей. При этом глава государства заявил, что СМИ следует чаще поддерживать данное направление и чаще сообщать о тех возможностях, которые предоставляют регионы для туристов.