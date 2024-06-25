Внук Зюганова рассказал, кому обязан своими качествами лидер КПРФ Леонид Зюганов: уважение к людям и любовь к Родине Геннадию Зюганову привила мать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь к Родине и уважительное отношение к людям лидеру КПРФ Геннадию Зюганову привила его мать Марфа Петровна, рассказал NEWS.ru депутат Мосгордумы и внук Зюганова Леонид. По его словам, политик вежлив со всеми — от уборщицы до депутата.

Мама моего дорогого деда, Марфа Петровна, заложила ему основу — любить страну, любить людей, уважать любые профессии. Это одна из его главных особенностей. Всегда с большим уважением поговорит с любым человеком, будь то уборщица, строитель или какой-то важный деятель в Госдуме, — заявил Леонид Зюганов.

Он признался, что считает своего деда ориентиром за интеллект и кругозор. По словам Леонида Зюганова, его дед «всегда идет до последнего».

Что бы ни происходило за окном, в политике или дома, как бы ни пытались его оболгать, как бы ни кусали, рвали, били — я никогда в жизни не видел его в подавленном настроении или в унынии. Этого просто не бывает. Он многое пережил, и это как раз его сила духа, которая позволяет ему перемалывать абсолютно любые проблемы и вызовы, — сказал Зюганов-младший.

Он добавил, что его дед обладает «машинной памятью», запоминая мелкие детали, такие как имена и цифры, с первого класса. Внук добавил, что ему достаточно 10 минут поговорить с предком, чтобы понять необходимость своего дальнейшего развития.

26 июня, в среду, Геннадию Зюганову исполняется 80 лет. До этого, 18 июня, к юбилею политика в Госдуме организовали выставку «Геннадий Зюганов. Время. События. Люди». Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации с февраля 1993 года.