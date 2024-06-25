Внук Зюганова назвал главную заслугу лидера КПРФ как политика Леонид Зюганов: благодаря лидеру КПРФ в России сохранилась левая идея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главная заслуга главы КПРФ Геннадия Зюганова в качестве политика заключается в сохранении в России левой идеи, рассказал NEWS.ru депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид. Также, по его мнению, Геннадий Зюганов сумел удержать Российскую Федерацию в самые трудные годы от сползания в состояние фактической гражданской войны.

Он однозначно сохранил партию, сохранил левую идею, не дал поставить страну в тяжелейшие 90-е годы на грань гражданской войны. У него огромное количество заслуг. Он может решить любые вопросы, — заявил Леонид Зюганов.

Внук Зюганова привел в пример положение московских «дольщиков», проблемы которых решал глава КПРФ. Леонид отметил, что этот вопрос актуален для партии до сих пор, она продолжает помогать этим людям.

Внук руководителя КПРФ выразил уверенность в том, что сотни тысяч людей, даже миллионы, могут выразить благодарность Геннадию Зюганову. Леонид подчеркнул, что это касается именно тех граждан, с которыми он взаимодействовал, которым помогал. По мнению внука Зюганова, он ни один вопрос не оставлял без внимания и всегда очень чутко относился к просьбам людей, всегда был готов прийти на помощь.

26 июня, в среду, Геннадию Зюганову исполняется 80 лет. До этого, 18 июня, к юбилею политика в Госдуме организовали выставку «Геннадий Зюганов. Время. События. Люди». Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации с февраля 1993 года.

Ранее Леонид Зюганов рассказал, что любовь к Родине и уважительное отношение к людям лидеру КПРФ привила его мать Марфа Петровна. По его словам, политик вежлив со всеми — от уборщицы до депутата. Сам же Леонид Зюганов считает своего деда ориентиром за интеллект и кругозор.