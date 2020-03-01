Минкомсвязь не согласовала проект постановления правительства по переходу на бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам, который был запланирован на 1 марта.
Как сообщает газета «
В Минфине заявили, что проект увеличит нагрузку на бюджет и приведёт к снижению налоговых поступлений от операторов из-за того, что доходы от оказания услуг снизятся.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что список социально значимых российских сайтов с бесплатным доступом будет готов в течение месяца.
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