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Минкомсвязь не согласовала проект постановления правительства по переходу на бесплатный доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам, который был запланирован на 1 марта.

Как сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на источник, ФАС и Минфин раскритиковали данный проект. По мнению ФАС, постановление не может ограничивать операторов в праве приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты.

В Минфине заявили, что проект увеличит нагрузку на бюджет и приведёт к снижению налоговых поступлений от операторов из-за того, что доходы от оказания услуг снизятся.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал, что список социально значимых российских сайтов с бесплатным доступом будет готов в течение месяца.