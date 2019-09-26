Правительство РФ утвердило перечень случаев, при которых допускается использовать животных в культурно-зрелищных целях за пределами мест их постоянного содержания.
Теперь разрешается использовать животных при проведении федеральными и региональными властями официальных церемоний, праздников или других праздничных мероприятий. Кроме того, им можно сниматься в рекламе и кино, при производстве продукции СМИ. В перечне говорится также о проведение цирковых представлений, спортивных, научных и образовательных мероприятий, выставок, передаёт
Издание уточняет, что ранее животных разрешалось использовать в качестве моделей и артистов только в местах их содержания, в специально предназначенных для этого зданиях или на обособленных территориях.
Ранее News.ru писал, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский оценил сообщения о том, что Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России. По словам сенатора, мера также позволит увеличить доход государства в случае легальной добычи животных и поможет развитию охотничьей отрасли.