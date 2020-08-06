Власти РФ сняли ограничения на госзакупки некоторых иностранных лекарств

https://static.news.ru/photo/07a3c6c6-d880-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России сняло ограничение на госзакупки некоторых иностранных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, лекарства для лечения лейкоза и лимфомы будут допускаться к госзакупкам без ограничений.

Речь идёт о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включённые в этот список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС, — привели сообщение пресс-службы правительства РФ в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, новый генпрокурор РФ Игорь Краснов намерен усилить надзор в сфере госзакупок. Однако эксперты высказали сомнения, что усиление контроля даст эффективный результат.