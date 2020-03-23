https://static.news.ru/photo/83dd9e74-6cd3-11ea-ab39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введённые в связи с распространением коронавируса ограничения на въезд в Россию будут действовать до 1 мая.

Согласно распоряжению российского правительства, опубликованному на портале правовой информации, решение не распространяется на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство предоставило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения и профилактики коронавируса.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.