Введённые в связи с распространением коронавируса ограничения на въезд в Россию будут действовать до 1 мая.
Согласно
Ранее NEWS.ru писал, что правительство предоставило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения и профилактики коронавируса.
Количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.
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