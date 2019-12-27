https://static.news.ru/photo/07e3fb32-28c3-11ea-b70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин подготовил проект постановления об организации и проведении техосмотра автобусов. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Вступить в силу он может уже с июня 2020 года, а пока новый порядок ТО проходит стадию общественных обсуждений, указано в проекте.

Если правила вступят в силу, то техосмотр автобусов будет проводить аккредитованный оператор с участием сотрудника ГИБДД. Процедура будет происходить по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровнях.

При проведении техосмотра эксперт оператора продиагностирует автобус с использованием утверждённых техсредств и занесёт его результаты в диагностическую карту.

После этого сотрудник ГИБДД должен проверить результаты диагностики на соответствие требованиям, а также сверить данные автобуса со свидетельством о регистрации транспортного средства.

Кроме того, представитель Госавтоинспекции также проверит автобус и управляющее им лицо по информационным учётам МВД РФ.

После этого проверяющий должен будет внести в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности и указать, допущен ли автобус к участию в дорожном движении. Все данные он закрепит усиленной электронной подписью.

Как писал NEWS.ru, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов положительно оценил новые правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. По ним, в частности, можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД.