Российский кабмин подготовил проект постановления об организации и проведении техосмотра автобусов. Документ
Вступить в силу он может уже с июня 2020 года, а пока новый порядок ТО проходит стадию общественных обсуждений, указано в проекте.
Если правила вступят в силу, то техосмотр автобусов будет проводить аккредитованный оператор с участием сотрудника ГИБДД. Процедура будет происходить по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровнях.
При проведении техосмотра эксперт оператора продиагностирует автобус с использованием утверждённых техсредств и занесёт его результаты в диагностическую карту.
После этого сотрудник ГИБДД должен проверить результаты диагностики на соответствие требованиям, а также сверить данные автобуса со свидетельством о регистрации транспортного средства.
Кроме того, представитель Госавтоинспекции также проверит автобус и управляющее им лицо по информационным учётам МВД РФ.
После этого проверяющий должен будет внести в диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности и указать, допущен ли автобус к участию в дорожном движении. Все данные он закрепит усиленной электронной подписью.
Как писал NEWS.ru, вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов положительно оценил новые правила регистрации автомобилей, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. По ним, в частности, можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД.
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