Власти продлят субсидирование аэропортов юга России при одном условии Субсидирование аэропортов юга России продолжится, если они останутся закрытыми

Фото: vk.com/airportplatovrostovdon

Субсидирование аэропортов, расположенных на юге страны, может быть продлено и в 2024 году, сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Игорь Чалик в кулуарах форума «Транспорт России». Это произойдет, если воздушные гавани будут оставаться закрытыми, уточнил он.

Если они будут закрыты, то да, — констатировал Чалик.

При этом замминистра уточнил, что субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты внутри РФ продлено на 2024 год не будет. Соответствующие меры вводились на протяжении двух последних лет. Так, в 2022 году авиакомпании получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 2,6 млрд рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре России. Речь идет о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов. Их выделят из резервного фонда правительства.

Ряд российский аэропортов приостановили свою работу с началом военной операции на Украине 24 февраля. В мае 2023 года власти выделили им 2,5 млрд рублей на компенсацию расходов.