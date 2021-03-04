Власти предлагают правила о бейджах и жилетах журналистов на митингах

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Надписи «Пресса» на бейджах и специальных жилетах могут стать знаками отличия для сотрудников СМИ, работающих на митингах и других публичных мероприятиях. Такой вариант предлагается в проекте приказа Роскомнадзора, который размещён на портале нормативных правовых актов.

По данным РБК, бейдж должен представлять собой прямоугольник из плотной белой бумаги размером не менее 9,5 на 14 сантиметров, на котором размещена надпись «Пресса», ФИО журналиста, его должность и название СМИ, которое он представляет, а также дата выдачи бейджа, срок его действия и подпись главного редактора. Также необходимо разместить на отведённой площади фото сотрудника размером не менее 35×45 миллиметров.

В Роскомнадзоре подчёркивают, что бейдж следует носить на ленте или шнурке, допустима его ламинация.

Жилет сотрудника СМИ должен быть неонового зелёного цвета, что позволит обеспечить хорошую видимость как днём, так и в ночное время. На спине и груди необходимо разместить белые светоотражающие полосы с надписью чёрными буквами «Пресса». Размер полосы на спине — 28×18 сантиметров, на груди — 25×12 сантиметров.

В документе указано, что присутствующий на публичном мероприятии журналист обязан иметь при себе эти знаки отличия. При этом основанием для проведения профессиональной деятельности, как и раньше, будет оставаться редакционное удостоверение или аналогичный ему документ. Сотрудникам СМИ запрещается вести агитацию за или против целей митинга или акции.

Знаки отличия журналистов, работающих на публичных мероприятиях, обязывают иметь вступившие недавно в силу поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы назначил журналисту «Новой газеты» Илье Азару штраф в 150 тысяч рублей и арест сроком на 15 суток за пост в Facebook, призывающий участвовать 13 июля 2020 года в акции против преследования журналиста Ивана Сафронова.