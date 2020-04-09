Власти помогут регионам оснастить больницы для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/02d50222-7a4d-11ea-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные власти продолжат помогать регионам повышать оснащённость медучреждений на местах для лечения больных коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, существует целый ряд регионов, где фонд койко-мест, оснащённость средствами защиты и медоборудованием не соответствует нормативам, которые были приняты в текущей ситуации.

Он напомнил, что во время совещания Владимира Путина с губернаторами было отмечено, что любые усилия регионов по борьбе с COVID-2019 дополнятся федеральной помощью, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России объявил, что врачам, которые работают с заражёнными коронавирусом, начнут доплачивать по 25–80 тысяч рублей в месяц.