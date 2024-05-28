Власти ответили на вопрос о блокировке YouTube в России Власти не планируют блокировать YouTube в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ подтвердило, что не принимало решения о блокировке YouTube на территории страны, передает ТАСС. В ответ на запросы депутатов Госдумы правительство заявило, что на данный момент вопрос об ограничении доступа к видеохостингу не рассматривается.

Правительство напомнило, что действуют определенные меры по решению Роскомнадзора относительно компании Google, владеющей YouTube. Эти меры включают информирование пользователей о нарушениях законодательства РФ и запрет на распространение рекламы иностранных лиц и их информационных ресурсов на платформе.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube по-прежнему не удалил более 60 тысяч противоправных материалов после требований, Telegram — более 120 тысяч, Wikimedia — 187. В РКН напомнили, что его требования по закону должны выполняться в течение 24 часов с момента получения. В случае призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или публикации недостоверной общественно значимой информации — незамедлительно.

До этого онлайн-кинотеатр «Иви» вновь оштрафовали за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По информации журналистов, решение вынес Таганский районный суд города Москвы.