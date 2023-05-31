«Власти избегают»: в Белгороде заявили об отсутствии помощи после атак ВСУ Жительница Белгорода рассказала об отсутствии помощи проживающим в Шебекино

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Жительница Белгорода рассказала NEWS.ru, что власти региона не оказывают должной помощи жителям Шебекино, которые подвергаются ежедневным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина сообщила, что у ее знакомых в результате обстрелов повреждена машина, однако для возмещения ущерба чиновники просят предоставить доказательства. Она заявила, что как только местные власти слышат про обстрелы и помощь, «все кабинеты сразу закрываются».

Среди знакомых есть и пострадавшие, благо, что просто машину осколками задело , но для возмещения убытков просят составить протокол или как это правильно называется, однако куда бы знакомые не обращались, как только местные власти слышат про обстрелы и помощь — все кабинеты сразу закрываются. Пока что власти всеми силами избегают, пытаются избежать, как мне сказали именно документации массовых обстрелов, — рассказала жительница Белгорода.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей в связи с опасностью из-за участившихся обстрелов приграничных населенных пунктов. По словам Гладкова, первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Глава региона рассказал, что минувшей ночью в результате массированного удара со стороны ВСУ в Шебекино пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы.

Жительница Шебекино Белгородской области рассказала NEWS.ru, что эвакуации жителей города и расселения сейчас нет. По словам женщины, за последние сутки Шебекино дважды подвергался обстрелам со стороны ВСУ, после чего они решили уехать в Белгород.