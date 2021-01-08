Власти будут блокировать продажу фейковой вакцины от COVID-19 в Сети

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Пока в Интернете не было выявлено предложений о продаже поддельной вакцины от коронавируса, но подозрительные сайты, которые будут её предлагать, заблокируют автоматически. Об этом сообщили информированные источники.

Фактов обмана пока не зафиксировано. При этом любые попытки мошенничества в Интернете на теме COVID-19 будут автоматически пресекаться, — рассказал собеседник «Интерфакса».

Поводом для комментария стали сообщения зарубежных СМИ о том, что появились фишинговые сайты, которые предлагают сделать прививку от коронавируса за плату. Другой инсайдер рассказал о том, какие меры принимаются правоохранительными органами в России.

У нас создан механизм выявления и блокировки подозрительных ресурсов, предлагающих вакцину от COVID-19. Это делается автоматически и максимально быстро — во внесудебном порядке. Для вакцинации не требуется предоставлять платёжные реквизиты и данные банковских карт. Весь процесс максимально прозрачен. Любые попытки убедить в обратном стоит рассматривать как мошенничество, — сказал источник.

Он напомнил при этом, что сами граждане должны быть внимательны, чтобы не стать жертвой мошенников.

Другой собеседник в российском правительстве напомнил, что в стране «проводится масштабная информационно-разъяснительная кампания о вакцинации от коронавируса», и отметил, что гражданам сообщают о бесплатной возможности сделать прививку от COVID-19 в поликлиниках индивидуально по СМС и через СМИ.

В Москве вакцинация стартовала 4 декабря. Сейчас в столице работают 70 прививочных пунктов. Сделать прививку могут работники образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли и услуг, транспорта, энергетики, СМИ, правоохранительных органов, а также предприятий ряда других отраслей. Также привиться могут работники стройкомплекса и студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Вакцина доступна и москвичам старше 60 лет. Могут вакцинировать и частные клиники. Прививку там тоже сделают бесплатно.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о своих злоключениях при вакцинации от коронавируса. Пианист пожаловался, что после первой прививки у него распухла рука и превратилась в сплошной синяк, а после второй не произошла выработка антител из-за того, что он выпил спиртное, сообщал NEWS.ru.