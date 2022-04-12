Власти Белгорода создали добровольную народную дружину для жителей города

Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину, сообщает пресс-служба мэрии. В обязанности дружинников будет входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время суток, а также содействие полиции в обеспечении правопорядка. Отмечается, что существуют возрастные ограничения для вступления в организацию,а также необход ряд справок из различных учреждений.

Кандидаты на вступление должны быть не моложе 18 лет. Они должны также предоставить справки об отсутствии судимости, справку от нарколога и психиатра и ряд различных документов.

В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка, — говорится в сообщении.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Гладков тогда заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке. Погибших в результате ЧП нет. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.

5 апреля Курская область уже подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены. О жертвах и разрушениях в тот день не сообщалось.

Таким образом в ряде российских регионов, расположенных в относительной близости к Украине был объявлен «Жёлтый» (высокий) уровень террористический опасности. Такие меры были приняты в Воронежской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае и северных районах Крыма из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» (высокий) уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».