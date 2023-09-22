«Ничему не учат уроки истории»: Поддубный о ситуации в Карабахе Военкор Поддубный: руководство Армении ведет страну к катастрофе из-за Карабаха

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что нынешнее руководство Армении на фоне ситуации в Карабахе ведет страну к катастрофе, а население страны, которое поддерживает это правительство помогает Еревану оказаться на краю пропасти. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что уроки новейшей истории ничему не учат «некоторых соседей России».

Смотрю на ситуацию вокруг Карабаха и Армении, как обычный наблюдатель. <...> Нынешнее руководство Армении ведет Армению к катастрофе. Жители Армении, которые поддерживают нынешнее руководство страны — всеми силами помогают своей стране оказаться на краю пропасти, а может и провалиться в нее, — пишет военкор.

Жители Армении вышли на митинги 19 сентября с началом антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе, целями которых провозглашено восстановление конституционного строя. Митингующие призывали премьер-министра Никола Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

Вечером 20 сентября вслед за объявлением о прекращении огня в Карабахе в центре Еревана протестующие окружили здание правительства и начали забрасывать его подручными предметами, были выбиты окна. Параллельно проходила акция у посольства России, где митингующие скандировали русофобские лозунги и рвали, предположительно, паспорта РФ.

Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян ранее заявил, что оппозиционеры планируют заблокировать здание кабмина страны и сорвать его заседание 22 сентября. Манукян также анонсировал создание национального комитета для координации протестов.