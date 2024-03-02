Жога объяснил, кто придет к власти в России Жога: к власти в России придут фронтовики кадровой программы «Время героев»

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Владимир Жога

К власти в России придут фронтовики кадровой программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО, которые «знают, что такое война», и не допустят повторения нынешних событий, заявил командир разведбатальона «Спарта» Владимир Жога на Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент NEWS.ru.

Я немножко раньше начал, поэтому уже обучаюсь, на юридический факультет поступил. Это возможность дать нашим парням в будущем реализовать себя в государственной деятельности. Огромная благодарность нашему президенту, нашему верховному главнокомандующему за организацию такой программы, — подчеркнул Жога.

По программе «Время героев» будут готовить государственных управленцев, которые вернутся с фронта, пройдут обучение в вузах и займут госдолжности. Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что «настоящая элита — это те, кто служит России».

Ранее член рабочей группы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что все участники СВО имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В случае военной травмы — инвалида боевых действий.

Политолог Илья Гращенков разъяснил, что наличие высшего образования для фронтовиков — участников программы «Время героев» станет жестким критерием. Он добавил, что запуск кадровой программы вызван нехваткой чиновников в провинции. К тому же, отметил Геращенков, фронтовики хорошо исполняют приказы и минимально коррумпированы.