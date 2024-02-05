Владимир Соловьев готов принять Такера Карлсона в ряды журналистов России Американского ведущего Карлсона готовы принять в Союзе журналистов России

Фото: Zuma\TASS

Такер Карлсон

Американского телеведущего Такера Карлсона можно принять в Союз журналистов России, заявил глава организации Владимир Соловьев. По его словам, для этого Карлсону нужно соответствовать хартии этики российского журналиста, передает ТАСС.

С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста, — уточнил Соловьев.

Ранее Карлсон назвал своих коллег «сумасшедшими» за то, что они подняли шумиху по поводу его поездки в Москву. В Сети опубликовали видео, снятое, как утверждается, в столичном отеле очевидцем. На нем Карлсон объясняет, что приехал в Россию, чтобы поговорить с людьми и посмотреть, как все устроено.

До этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал предателем Такера Карлсона. Комментарий политика прозвучал после сообщений о визите журналиста в Россию. Сам телеведущий позднее допустил возможность интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

О приезде Карлсона в Москву стало известно 4 февраля. Это первый визит гражданина США в Россию. Накануне в Сети появилось фото Карлсона в ложе Большого театра. Предположительно, экс-телеведущий Fox News пришел посмотреть балет «Спартак».