https://static.news.ru/photo/4a640d8c-2588-11ea-b9b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства оценил как техническое состояние, так и красоту сооружения.

Путин заметил, что поезд по железнодорожной части идёт ровно и ощущения от движения мягче, чем на автомобильном полотне моста.

Главу государства в поездке сопровождал министр транспорта Евгений Дитрих. Он объяснил, что «мягкость» движения объясняется следующим: железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идёт с подъёмом.

Красавец, а не мост, — цитирует президента «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.