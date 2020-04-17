Владимир Мединский исключён из совета Фонда кино

https://static.news.ru/photo/cb9da5e6-8039-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший глава Министерства культуры РФ исключён из состава попечительского совета Фонда кино согласно распоряжению правительства.

Помимо Мединского, исключены также экс-министр связи Константин Носков и министр юстиции Константин Чуйченко, руководивший ранее аппаратом правительства. Их места в совете займут действующий министр культуры Ольга Любимова и глава Минсвязи Максут Шадаев. Председательствовать в совете фонда станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, следует из подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным документа.

Как писал NEWS.ru ранее, заявки от кинопроизводителей на поддержку фильмов в прокате Фонд кино принимает до осени 2020 года. Организация продлила сроки подачи заявок на финансирование проектов.