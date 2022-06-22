Российские владельцы техники Apple не смогут ее быстро отремонтировать «Известия»: российские владельцы смартфонов Apple не смогут их быстро отремонтировать из-за нехватки запчастей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы смартфонов Apple в России не смогут быстро отремонтировать свои устройства, как было раньше. По данным «Известий», в РФ не хватает деталей для гаджетов Apple. В первую очередь дефицит наблюдается среди экранов и аккумуляторов — самых изнашиваемых частей девайсов.

В авторизованных сервисных центрах Apple сообщили, что из-за нарушившейся логистики существует ряд проблем с поставками запчастей. С учетом замедленной доставки ремонт гаджета занимает от трех до пяти рабочих дней. Этот срок не окончательный, а лишь примерный.

В нескольких сервисах указали на то, что в наличии нет аккумуляторов, экранов для определенных моделей и еще нескольких компонентов умных устройств — они доступны только под заказ. Клиентам даже иногда отказывают в ремонте из-за вышеперечисленных трудностей.

Сотрудники и руководители сервисов добавили, что все работы с техникой Apple проводятся строго по страховке, предусмотренной политикой компании. Гаджеты, привезенные в РФ путем параллельного импорта, не имеют такой классической гарантии.

В России официально обслуживаются только те товары, которые ввезены с согласия производителя, а именно те, на которых есть маркировка «Ростест». В случае с iPhone 13 это модели A2635, A2640, A2645 (согласно информации на официальном сайте компании, это спецификации iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, выпущенные в 2021 году для продажи в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. — NEWS.ru), — сказали в службе технической поддержки Apple.

Представители ретейлеров сообщили «Известиям», что выполняют все гарантийные обязательства в полном объеме. Все товары, представленные на площадках «М.Видео» и «Эльдорадо», имеют действующие сертификаты соответствия, полностью отвечают российскому законодательству и имеют гарантийную поддержку, сообщили в пресс-службе объединенной сети.

В случае поломки покупатели могут обратиться с чеком и паспортом в любой магазин и вернуть товар.

Ранее стало известно, что Apple поднимет цены на свою технику по всему миру. Корпорация повысит стоимость iPhone, Macbook и Airpods минимум на $100.