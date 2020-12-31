Владельцы опасных производств сэкономят на страховке

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С наступлением нового года в России вступили в силу новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОПО). Нижняя граница тарифного коридора снижена на 25%.

По результатам проведённого Банком России анализа уменьшение затронуло все типы опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, документ предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасных объектов. По данным регулятора, это даст возможность более гибкого применения тарифа и будет способствовать развитию конкуренции.

Помимо прочего, законодательство предусматривает механизм взыскания штрафов за неисполнение предприятием обязанности по страхованию ответственности за ущерб сотрудникам и третьим лицам.

Закон об обязательном страховании ответственности владельцев ОПО действует с 2012 года. Он предусматривает выплату страховых возмещений за вред жизни и здоровью пострадавших, а также их имуществу в случае аварий на предприятиях. Застрахованными считаются третьи лица и сотрудники самого предприятия.

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