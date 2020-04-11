Владельцам моноколёс и электросамокатов не придётся их регистрировать

https://static.news.ru/photo/a04cf286-7bd2-11ea-a977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство предложило законодательно закрепить право не регистрировать моноколёса, электросамокаты и подобные средства передвижения. Сейчас содержание термина «самоходные машины и другие виды техники» не раскрыто.

Исходя из буквального толкования статьи 28 закона о государственной регистрации, под её действие будут попадать самоходные машины и другие виды техники при условии, что они имеют двигатель любой мощности. Таким образом, регистрация может потребоваться велосипедам с подвесным двигателем, газонокосилкам и даже детским электромобилям, передаёт «Интерфакс».

Однако, отмечает информагентство, в соглашении о введении единых форм паспорта транспортного средства самоходными машинами считаются те, что имеют двигатель внутреннего сгорания с рабочим объёмом более 50 кубических сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт. А это — тракторы, дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины.

Учитывая наличие такого разночтения, правительство и предложило изложить статью 28 о регистрации в новой редакции, которая учтёт терминологию, используемую в соглашении.

Ранее, как писал NEWS.ru, представители Федерации автовладельцев России обратились к правительству с просьбой автоматического продления водительских удостоверений на полгода из-за эпидемии коронавируса. Несколько дней спустя президент Владимир Путин поручил кабмину проработать механизм продления не только водительских прав, но и паспортов, а также других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.