ВКС ударили по подразделениям ВСУ: удалось ли поразить цели

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил России на самолетах Су-25 поразили подразделения ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения спецоперации. Что известно об ударе, удалось ли поразить цели?

Что рассказали в Минобороны

В военном ведомстве отметили, что пуски ракет экипажи выполняли парами с малых высот, а после применения авиационных средств поражения выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все заданные цели были поражены.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили обслуживание самолетов и подготовку техники к повторному боевому вылету.

«Получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Вышли в район цели. Произвели пуск неуправляемых ракет с кабрирования. ПАН подтвердил попадание. Работаем по самому прямому предназначению. Победа будет за нами!» — приводит военное ведомство слова летчика Су-25 с позывным Сталкер.

О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 3 апреля

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили замаскированные опорные пункты Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.

«По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах», — говорится в сообщении.

Корректировка и контроль ударов происходили при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов. Дроны в режиме реального времени информировали об успешно выполненной задаче, отметили в МО.

Также российская армия продвигается к водохранилищу около населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, передал координатор по межпарламентским связям с ЛНР Виктор Водолацкий. По его словам, военные успешно выполняют поставленные задачи в этом районе.

«На линии Сватово — Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов, и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу», — указал депутат Госдумы.

Как подчеркнул Водолацкий, после Белогоровки ВС РФ выдвинутся в направлении Северска. Российские войска планируют перерезать все дорожно-транспортные артерии, по которым ВСУ транспортируют вооружения.

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей.

«80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — отметили сотрудники ДТЭК.

Ранее российские воздушно-космические силы вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В Минобороны России указывается, что по ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников.

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