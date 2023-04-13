ВКС России уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении РИА Новости: Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СУ-25

Экипажи российских штурмовиков Су-25 обнаружили и уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва, Краснолиманского района ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. Он отметил, что для предварительной разведки применялись беспилотники.

На Червонодибровском участке расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен, — отметил Савчук.

Он также добавил, что российская артиллерия на Торском участке Краснолиманского направления проследила движение украинских войск и нанесла удары по их позициям. В результате атак 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада ВСУ понесли потери в составе и военной технике.

Ранее российские военные уничтожили огневую точку украинских войск под Марьинкой с помощью беспилотника, на который был подвешен боеприпас. Процесс они запечатлели на видео с того же беспилотника. Съемка видео происходила у села Красногоровка в начале апреля, но из-за оперативных соображений кадры были опубликованы позже.