ВКС России разнесли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении МО РФ: ударная группа вертолетов уничтожила опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которую вошли вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8, поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Удар по живой силе противника производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Получили координаты, вышли в район с учетом рельефа складок местности на предельно малой высоте. Машина нас не подвела, все задачи выполнены, — рассказал командир экипажа Ка-52 с позывным Монгол.

На днях стало известно, что ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил в составе трех вертолетов поразила ракетами С-8 замаскированную технику ВСУ на Купянском участке. После пусков экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ми-28 применили неуправляемые авиационные ракеты, уничтожив опорные пункты и личный состав ВСУ на Северо-Донецком направлении зоны СВО. Все цели были успешно поражены.

В начале марта экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» поразил опорные пункты и живую силу противника на Северо-Донецком направлении в сложных метеоусловиях. Все цели были успешно поражены неуправляемыми ракетами С-8.