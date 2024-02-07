ВКС России поразили президентскую бригаду ВСУ РИА Новости: авиация и артиллерия России поразили 1-ю президентскую бригаду ВСУ

Фото: МО РФ

Авиация и артиллерия России поразили 1-ю президентскую бригаду (подразделение нацгвардии Украины) ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, противник был атакован на Южнодонецком направлении.

Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья, — сказал Гордеев.

Он добавил, что также были ликвидированы еще две бригады Вооруженных сил Украины. Кроме того, за сутки российская армия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию близ Старомайорского.

Ранее штурмовая авиация ВС России ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. Самолет выполнил противоракетный маневр, а после выпустил тепловые ловушки. Кадры успешной работы экипажа Су-25 ведомство показало в своем Telegram-канале.

До этого ведомство сообщало, что артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра. В МО подчеркнули, что военные днем и ночью продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств и складов боеприпасов противника.