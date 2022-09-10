ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России получили партию новых многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С, сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram. Самолеты были произведены на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию. Первая партия таких боевых машин поступила на вооружение осенью 2021 года.

В Су-35С использованы технологии истребителей пятого поколения. Он может летать и воевать в условиях, когда «классические» истребители поколения «4» и «4+» не могут эффективно вести боевые действия. Самолет Су-35С позволяет творить в небе уникальные фигуры высшего пилотажа благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, — говорится в сообщении.

Ранее российский истребитель Су-35 назвали кошмаром для НАТО. Отмечается, что это лучший истребитель в России и «надежная рабочая лошадка».

Су-35 — это сверхманевренный истребитель пятого поколения, он может ускоряться почти до 2,5 тысячи км в час и способен дать бой любому другому истребителю. Одна из главных его способностей — подавление вражеских средств ПВО.

Су-35 потеснил на мировом рынке самолеты стран НАТО, его покупают в Китае, Египте, Индонезии, Алжире и других странах.