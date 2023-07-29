ВКС России нанесли удары «умными бомбами» по целям под Херсоном РВ: ВКС России нанесли удары «умными бомбами» по целям в Бериславском районе под Херсоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-35

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары «умными бомбами» по целям в Бериславском районе Херсонской области. По информации канала, в 74 км от центра региона украинские силы размещали свои резервы, технику и склады боеприпасов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее артиллерия российской группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в Херсонской области. По словам начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, в результате успешной атаки был разбит командно-наблюдательный пункт противника около поселка Садовой.

До этого репортер ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ на Херсонском направлении, готовящуюся высадиться ночью. Диверсанты были обнаружены у Антоновского моста.

28 июля сотрудники полиции и Росгвардии в Херсонской области обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием. Тайник располагался близ села Шевченко Чаплынского района. Оружие было зарыто в поле в зарослях травы.