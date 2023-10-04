ВКС РФ против десанта ВСУ: как Украина неудачно атаковала Крым 4 октября

Фото: МО РФ

ЗРПК «Панцирь»

ВКС РФ минувшей ночью пресекли попытку диверсантов ВСУ атаковать территорию Крыма, завили в Минобороны РФ. Украинцы пытались добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Какие подробности известны?

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — говорится в заявлении МО РФ.

В Минобороны также добавили, что ночью 4 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Дроны пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Как ВСУ пытались атаковать Крым 4 октября

«Комбинированная атака на Крым. В ночь с 3 на 4 октября украинские формирования вновь атаковали полуостров Крым. Сначала в районе 20:25 расчетом ЗРПК „Панцирь-С1“ 31-й дивизии ВВС и ПВО была сбита одна ракета „Нептун“ на подлете к мысу Тарханкут. А уже через полчаса российские подразделения сбили еще одну украинскую противокорабельную ракету (а не беспилотник) в Инженерной балке в Севастополе. Обломки „Нептуна“ повредили несколько гражданских автомобилей», — пишет «Рыбарь».

По информации источника, в небе в этот момент находился американский БЛА RQ-4B, который отслеживал результаты ударов ВСУ по Крыму, а целью ракет, судя по районам их уничтожения, были позиционные районы ПВО, отметили авторы канала.

«Ближе к полуночи из района Овидиополя южнее Одессы выдвинулись четыре десантных группы на трех гидроциклах и одном катере в направлении мыса Тарханкут. Только на этот раз подразделения противника намеревались высадиться северо-восточнее мыса, именно в том районе, где их разведгруппа вела наблюдение за берегом 22–23 сентября. В районе 01:22 у мыса Прибойный российскими пограничниками были обнаружены четыре надводных объекта. В результате завязавшегося стрелкового боя как минимум один диверсант был ликвидирован», — подчеркнул источник.

По данным «Рыбаря», для удара по катерам и гидроциклам ВСУ в воздух был поднят самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Он атаковал отступающие подразделения украинцев.

«Точных данных о пораженных целях на текущий момент нет. Однако из четырех плавсредств как минимум два дошли до Тендровской косы и газодобывающей установки и запросили эвакуацию. Совместными усилиями подразделений 31-й дивизии ВВС и ПВО, Черноморского флота и пограничников атака ВСУ была успешно отражена», — добавили авторы канала.

SHOT написал, что минувшей ночью было уничтожено около 13 диверсантов, которые пытались атаковать Крым.

«Украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Крыма неподалеку от села Оленевка, двигаясь в сторону мыса Тарханкут. В два часа ночи было обнаружено четыре объекта: один катер и три гидроцикла. Завязался бой. Всего уничтожено около 13 диверсантов. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты. Со стороны сотрудников погранслужбы раненых и погибших нет. К уничтожению ДРГ привлекались самолеты», — добавил источник.

Минобороны РФ эти сведения никак не комментировало.

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