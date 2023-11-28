ВКС РФ лишили украинских летчиков топлива: новости СВО на вечер 28 ноября ВКС России нанесли удар по украинскому военному складу с авиационным топливом

Фото: МО РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесли удар по ряду военных объектов, расположенных на подконтрольной Киеву территории. По данным Минобороны РФ, в результате ударов был уничтожен центр подготовки и применения БПЛА ВСУ. Также был поражен склад с авиационным топливом. Отмечается, что в рамках выполнения задач российские летчики также уничтожили три радиолокационные станции: две П-18 и одну СТ-68.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 28 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения «Западной» группировки войск Вооруженных сил России успешно отразили четыре атаки штурмовых подразделений украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, противник отправил в бой 57-ю механизированную бригаду ВСУ, однако ей не удалось выполнить поставленную задачу. Потери украинской армии на данном направлении составили до 30-ти военнослужащих.

Крупнейшие потери за сутки украинская армия понесла на Донецком направлении. Российским войскам удалось занять стратегически более выгодные рубежи в районе Артемовска, а также отразить три атаки ВСУ. Противник потерял до 135 человек убитыми и ранеными, а также три пикапа.

Фото: МО Украины

На Южно-Донецком направлении были нанесены удары по позициям трех армейских соединений Украины. Под обстрел попали позиции 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Он были расположены в районе населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Потери противника составили до 75 человек и два автомобиля.

На Запорожском направлении украинская армия лишилась иностранной бронетехники. В Минобороны РФ отмечают, что противник потерял два американских бронетранспортера М113, переданных Киеву иностранными партнерами. На Херсонском направлении была уничтожена САУ «Гвоздика».

Средства противовоздушной обороны также продолжали защищать ответственные участки. За последние сутки было перехвачено два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, уничтожено шесть беспилотников украинской армии. Всего с момента начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 542 украинских самолета, 255 вертолетов, а также 9263 беспилотника и 442 зенитных ракетных комплекса.

Украинская армия теряет Авдеевку

Российские войска продолжают продвигаться на Авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, подразделения ВС РФ смогли продвинуться к северу от города. В настоящее время в районе коксохимического завода идут активные бои. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Отмечается, что командование Вооруженных сил Украины пытается замедлить движение российских войск. Для этого оно стягивает в населенный пункт дополнительные резервы с других направлений.

Фото: МО РФ

Украине пообещали выделить деньги и поставить новые вооружения с Запада

Конгресс США может одобрить выделение финансирования Украине до конца текущего года, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, Украина является одним из приоритетов для американских конгрессменов, наравне с Израилем. При этом Джонсон подчеркнул, что пакет финансовой помощи Киеву будет обсуждаться вместе с ужесточением контроля за южными границами США.

Германия также может предоставить Украине новые вооружения. Речь идет, в частности, о ракетах Taurus. По мнению политолога Александра Сосновского, такой вариант развития событий выгоден Великобритании, которая приветствует любое обострение отношений между Берлином и Москвой еще с 1919 года. При этом он подчеркнул, что поставка немецких ракет создает угрозу развала Евросоюза.

Фото: CC BY-SA 3.0 Ракета Taurus

Отчаяние и разочарованность украинцев во власти заметили на Западе

Жители Украины все больше разочаровываются в собственном правительстве из-за провала контрнаступательной операции ВСУ, сообщает информационное агентство Bloomberg. По мнению аналитиков, в украинском обществе «появляются трещины», а рейтинг президента страны Владимира Зеленского стремительно падает.

Вместе с тем не все эксперты считают, что ответственность за происходящее лежит исключительно на Зеленском. Они утверждают, что общество разочаровалось из-за слишком высоких ожиданий от контрнаступления. Тем не менее многие аналитики сходятся во мнении, что Киев в скором времени может лишиться западной поддержки.

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