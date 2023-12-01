ВКС России начнут обучать летчиков применению «умных бомб» в СВО РИА Новости: ВКС начнут массово обучать летчиков применению в СВО «умных бомб»

Фото: МО РФ

В Воздушно-космических силах РФ начинается массовое обучение летчиков применению в зоне спецоперации авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, УМПК крепят к свободнопадающей бомбе, после чего она становится управляемой.

В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК, — сказал источник агентства.

По его сведениям, командование планирует таким образом увеличить число пилотов, умеющих использовать «умные бомбы». Целью является более массовое применение ударов данными боеприпасами в зоне СВО. Собеседник агентства указал на высокую эффективность «умных бомб». Стоят они недорого, однако обеспечивают высокоточное поражение целей, подчеркнул он.

Ранее об эффективности российских планирующих авиабомб рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, ВСУ хотят получить от Запада больше средств ПВО, которые позволят бороться с российской авиацией. Генерал отметил, что авиация ВКС РФ запускает бомбы с расстояния в 30–40 км от переднего края, оставаясь в недосягаемости для имеющихся у ВСУ войсковых средств ПВО.