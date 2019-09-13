https://static.news.ru/photo/d9537330-d514-11e9-b33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about

Социальная сеть «ВКонтакте» не позволит пользователям размещать копии электронных книг.

Крупнейшие книжные издательства, такие как «Эксмо», «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», а также интернет-магазин «ЛитРес» и Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ) подписали антипиратский меморандум с руководством соцсети, пишут « Ведомости ».

Чтобы выявить среди загруженного пользователями контента пиратские книги, специальная программа Copyright Check будет сравнивать все загрузки с базой данных, которую предоставят издательства и магазины. Система может заработать с 16 сентября.

Как писал News.ru ранее, в среду, 4 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появился бот PRNHB, который показывал, кто из друзей пользователя зарегистрирован на сайте Pornhub. Схема работы бота заключается в том, что посетители Pornhub с российского IP-адреса должны авторизоваться на сайте с помощью своего VK-аккаунта.