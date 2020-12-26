Вирусологи поспорили по поводу январской заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/c80ed0c4-4778-11eb-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Коронавирус в России выходит на плато, считает профессор кафедры вирусологии НИИ Физико-химической биологии им. А. Н. Белозёрского МГУ Алексей Аграновский. Однако с ним не согласен доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров, который полагает, что подъём заболеваемости начнётся в январе, а пик третьей волны произойдёт в марте.

Мы уже на плато или, по крайней мере, максимально к нему приблизились. Даже если в России есть новый британский штамм, не обязательно он даст прирост, — рассказал URA.RU Аграновский.

Гундаров же назвал волны коронавируса естественным явлением для всех инфекционных болезней, подчеркнув, что своего пика они достигают в дни солнцестояния или равноденствия.

С 22 сентября начинается первая, самая маленькая волна до октября. Затем, с 22 декабря по январь, — вторая волна. 22 марта — апрель — третья, самая серьёзная волна. Затем идёт ещё одна волна с 22 июня, которая показывает всегда наименьшую смертность, — заявил Гундаров.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 29 258 человек. Днём ранее было выявлено 29 018 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом в России с начала пандемии превысило отметку в 3 млн человек. Регионами с наименьшими темпами распространения COVID-19 стали Тува и Еврейская АО (0,5%), а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Новосибирская, Кемеровская, Оренбургская и Магаданская области (0,6%).

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 28 185 россиян, число переболевших COVID-19 в стране увеличилось до 2 426 439 человек. Жертвами пандемии с начала года стали 54 226 россиян, это число за сутки выросло на 567 человек.