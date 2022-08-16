Вирусолог сообщил об увеличении числа госпитализаций с COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительный рост числа новых случаев заражения COVID-19 в России на текущий момент наблюдается не только среди взрослых, но и среди детей, заявил в разговоре с «Радио 1» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, вместе с ростом заболеваемости увеличилось и число госпитализаций.

Это означает, что появились среднетяжёлые и тяжёлые случаи заболевания COVID-19. В основном они регистрируются в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как это самые густонаселенные агломерации, — заявил специалист.

Он считает, что рост числа зараженных связан с завозом вируса из другим регионов или стран, а также с появлением «новых вариантов штамма «омикрон», даже несмотря на сокращенный туристический поток и высокой ценой на билеты.

Викулов добавил, что положительно относится к использованию медицинских масок в общественных местах, особенно если они правильно надеваются, носятся и утилизируются.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Там подчеркнули, что 48,6% выявленных случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.