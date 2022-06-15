Вирусолог оценил правила коронавирусной безопасности на ПМЭФ Вирусолог Чумаков оправдал требование носить маски на ПМЭФ

Фото: Фотохост-агентство ТАСС

На мероприятиях вроде Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) нужны маски, потому что такие скопления людей могут вызвать новую волну COVID-19, сообщил вирусолог Пётр Чумаков. В разговоре с «360» специалист объяснил, что масочный режим, введённый на мероприятии, не даёт стопроцентной защиты, но имеет смысл.

Я думаю, что это в большей степени перестраховка, но она оправданна, потому что у нас сейчас более или менее благополучная обстановка с ковидом. <...> Такие форумы, когда приезжает много людей из-за границы, как раз могут быть спусковым механизмом для начала новой волны. Поэтому принимаются все возможные меры, чтобы этого не допустить, — сказал Чумаков.

Самой надёжной, пускай тоже не абсолютной защитой от коронавируса он назвал вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Средства индивидуальной защиты и социальная дистанция эту защиту, по словам Чумакова, могут подкрепить.

Накануне из-за сбоя в ПЦР-лаборатории в терминале в Шереметьево участники ПМЭФ попали в гигантские очереди, поскольку должны сдать тесты на коронавирус. Людям посоветовали сдавать тесты по прилете в Пулково или в другом месте, одобренном организаторами ПМЭФ. По данным Telegram-канала Baza, пришлось вручную сопоставлять тесты с номерами ID участников форума.