Вирусолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом по всей России Вирусолог Альтштейн назвал рост заболеваемости коронавирусом нормальным явлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Небольшое повышение заболеваемости коронавирусом является достаточно нормальным и предсказуемым явлением, так как в осенне-зимний период обостряются все респираторные заболевания, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он призвал россиян не поддаваться панике.

Небольшое повышение заболеваемости коронавирусом является достаточно нормальным явлением. Это предсказывалось. В осенне-зимний период все респираторные заболевания повышаются. Никакой паники у россиян быть не должно. Все будет нормально, — сказал Альтштейн.

Ранее Федеральный штаб оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 31,7%. Количество госпитализаций в период с 30 октября по 5 ноября составило 5042 человека — это на 33,4% больше в сравнении с прошлой неделей. За семь дней выздоровело 22 993 человека, переболевших COVID-19, что на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

В конце октября Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В нем указано, что специалисты скорректировали инструкции для медиков, информация была направлена во все медицинские учреждения.