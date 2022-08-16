Вирусолог объяснил, когда маски могут оказаться эффективны против COVID-19 Вирусолог Альтштейн: маски эффективны против заражения COVID-19, если их носят все

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Маски могут стать эффективной мерой профилактики распространения коронавируса в том случае, если их станут носить все без исключения. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он также добавил, что маски могут помочь снизить риск развития тяжёлой формы заболевания.

Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей — эффект резко падает, — сказал учёный.

Он также рассказал, что человек, носящий маску и соблюдающий другие меры профилактики заболевания, включая дистанцирование и мытьё рук, имеет меньше шансов заболеть COVID-19 в тяжёлой форме, поскольку даже в том случае, если маска пропустит вирус, его концентрация окажется ниже, чем для человека, не носящего защитное средство.

При этом основной мерой профилактики Альтштейн назвал вакцинацию.

Ранее стало известно, что жителям Республики Алтай снова рекомендовали носить маски в общественных местах в связи с резким ростом заболевших COVID-19. Аналогичная рекомендация последовала для жителей Санкт-Петербурга.