Вирусолог назвал дату пика заболеваемости «омикроном» в России

Заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в России выйдет на пик в феврале, сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов изданию Lenta.ru. Он объяснил, что к 22 января — как предполагали ранее — новая волна пика ещё не достигнет, потому что «омикрон» не успеет захватить страну, поскольку её территория слишком велика.

У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Ещё недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнётся спад, — сказал Чепурнов.

Он обратил внимание на то, что несколько дней назад около 40% заражений приходилось на «омикрон»-штамм. Но, по мнению вирусолога, за неделю ему «дельту» не вытеснить.

Ранее врач Владимир Зайцев заявил, что пациенты часто не связывают сильную боль в горле с коронавирусом, из-за чего теряют время, необходимое для лечения. А этот симптом является специфическим и для «омикрона», сообщил врач.

Исследователи Вашингтонского университета составили прогноз, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец января — начало февраля. По их данным, число заражений за сутки в следующем месяце несколько дней продержится на уровне свыше 80 тысяч человек. Далее число регистрируемых суточных случаев будет сокращаться и уже к концу февраля составит не более 30 тысяч человек.