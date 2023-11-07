Пожилым россиянам назвали способ защититься от коронавируса Вирусолог Альтштейн посоветовал пожилым носить маски из-за роста случаев ковида

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Нынешний штамм коронавирусной инфекции в первую очередь угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. В качестве профилактики он посоветовал носить маски, тщательно мыть руки и избегать большого скопления людей.

Сейчас нынешняя форма ковида в первую очередь угрожает пожилым людям, людям с хроническими инфекциями. Если они будут носить маски, это будет хорошее средство защиты. Конечно же, обязательно мытье рук и желательно не находиться в скоплении большого числа людей. Все это будет полезно, — сказал Альтштейн.

Вирусолог назвал рост заболеваемости коронавирусом нормальным и предсказуемым явлением в осенне-зимний период. Специалист призвал россиян не поддаваться панике.

Федеральный штаб оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 31,7%. Количество госпитализаций в период с 30 октября по 5 ноября составило 5042 человека — это на 33,4% больше в сравнении с прошлой неделей. За семь дней выздоровели 22 993 человека, переболевших COVID-19, что на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.