Виновным в преступлениях против харьковчан пригрозили наказанием Ганчев: виновных в преступлениях против жителей Харьковской области накажут

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Виновные в военных преступлениях в отношении мирного населения Харьковской области будут привлечены к уголовной ответственности, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, сотрудники ВГА совместно с правоохранительными органами собирают всю информацию о правонарушениях киевских силовиков.

Все материалы о преступлениях представителей правоохранительных органов, военизированных структур против мирного населения будут собраны, и все виновные понесут наказание, — заявил Ганчев.

Он также высказался о принудительной эвакуации населения, объявленной украинскими властями. Ганчев подчеркнул, что для военно-гражданской администрации Харьковской области действия Киева являются незаконными.

Ранее глава ВГА Харьковской области сообщил, что российские войска заставляют ВСУ отступать. Он назвал это очень хорошей тенденцией. По словам Ганчева, противник окопался на Харьковском направлении, однако под натиском российской армии у него не остается иного выхода, кроме сдачи позиций.

По данным Минобороны, ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов Харьковской области. Силы группировки войск «Север» заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.