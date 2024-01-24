«Виновной признают Россию»: ветеран «Альфы» о крушении Ил-76 под Белгородом Ветеран «Альфы» Гончаров: Россию признают виновной в ситуации с крушением Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

В ситуации с крушением самолета Ил-76 под Белгородом виновной будет признана Россия, высказал мнение в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, информационное поле не удается повернуть в другую сторону. Вместе с тем он отметил, что российская система противовоздушной обороны не могла бы сбить этот самолет.

Кто бы не слил информацию и что бы мы сейчас не писали о катастрофе с Ил-76, виновной признают Россию. Пока информационное поле повернуть в другую сторону не удается. Если информация подтвердится о том, что самолет был сбит, то мне трудно представить, что российская противовоздушная оборона, имея четкие данные и показания, могла сбить этот самолет, — заявил Гончаров.

Вероятнее всего, произошедшее является провокацией Украины, добавил он. Ситуация вызовет много шума, ведь в крушении погибли люди.

Однако, изучая западные средства массовой информация, я не видел, чтобы Россию в чем-то признали не виновной, — добавил ветеран.

Ранее Минобороны РФ назвало крушение самолета с украинскими военнопленными терактом. По данным ведомства, борт сбили ВСУ при помощи зенитного ракетного комплекса. Атака осуществлялась из района села Липцы Харьковской области.